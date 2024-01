RIMINI. VISITA DEL VICEPREMIER ANTONIO TAJANI ACCOMPAGNATO DAL MINISTRO ANNA MARIA BERNINI

Il Coordinamento Provinciale e Comunale Forza Italia di Rimini sono lieti di comunicare che il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scelto Rimini per illustrare le priorità del governo in tema di export.

Lo farà il 12 gennaio alle ore 10 presso la Scm Group come prima tappa (unica nel Riminese) del suo tour in Romagna.

Una visita importante che si aggiunge a quella della scorsa estate. Un segnale di radicamento del partito nel territorio Riminese e Romagnolo in virtù delle prossime elezioni in 16 Comuni della Provincia e delle elezioni Europee del prossimo giugno. Una vicinanza e un ascolto concreti sui temi della popolazione e del territorio.

Il vicepremier Tajani sarà accompagnato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, dalla Parlamentare Rosaria Tassinari, dal Sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti e dai nostri Coordinatori Barboni e Erbetta.

L’arrivo dei Ministri previsto per le ore 10,00 presso la sede di Scm Group in via Emilia 77, Rimini.