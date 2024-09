Rimini. Ztl centro storico. Da ottobre l’avvio della campagna informativa per i cittadini interessati al rilascio del permesso

Partirà ad ottobre la campagna informativa rivolta ai cittadini in previsione dell’attivazione del nuovo sistema di controllo automatizzato degli accessi alla zona a traffico limitato e area pedonale urbana del centro storico di Rimini e di Borgo San Giuliano. L’invio delle comunicazioni arriva a seguito del completamento dell’analisi e dell’aggiornamento della banca dati relativa ai cittadini titolati all’ottenimento del permesso Ztl, per verificare cioè il bacino di utenti in possesso o meno dei requisiti necessari e la validità dei permessi già rilasciati. Sulla base della verifica del database effettuata, gli uffici procederanno all’invio di comunicazioni mirate ai cittadini: lettere che serviranno ai diretti interessati per controllare la propria posizione ed eventualmente comunicare eventuali modifiche e che permetterà all’Amministrazione di dettagliare le procedure da seguire per il rilascio del permesso, sul modello di quanto già messo in campo nell’ambito dell’attivazione della zona a traffico limitato di Rimini nord.

Una volta completata la campagna informativa e le procedure di rilascio dei permessi e conclusa l’affissione della nuova segnaletica a delimitazione e comunicazione della zona a traffico limitato, si potrà procedere con l’attivazione del nuovo sistema di controllo degli accessi in fase di pre-esercizio, che prevede la registrazioni delle eventuali violazioni senza però dar corso alle sanzioni. L’obiettivo è quello di avviare la fase di pre esercizio entro la fine dell’anno.

La nuova Ztl, operativa tutto l’anno, prevede tredici varchi funzionanti con orari differenti, in modo da garantire l’accessibilità ai punti di interesse e venire incontro alle esigenze di residenti e operatori. Rispetto all’assetto della precedente Ztl, il nuovo perimetro si amplia a via D’Azeglio e via Bastioni Occidentali (da Via Bonsi fino a Largo Unità d’Italia) a protezione delle riqualificate piazza Malatesta e piazzetta San Martino.

Comune di Rimini