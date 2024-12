Rimini. Ztl centro storico e Borgo San Giuliano, al via la campagna di informazione e comunicazione rivolta ai cittadini interessati dalla nuova regolamentazione

E’ partita nei giorni scorsi la campagna informativa predisposta dall’Amministrazione comunale rivolta ai cittadini interessati alle modifiche alla regolamentazione della zona a traffico limitato e area pedonale urbana del centro storico di Rimini e di Borgo San Giuliano. Le comunicazioni serviranno ad accompagnare i cittadini in previsione della prossima attivazione del nuovo sistema di controllo automatizzato degli accessi all’area, che entrerà in funzione in fase di pre-esercizio (quindi senza attività sanzionatoria in caso di violazioni) nei primi mesi del nuovo anno.

La campagna informativa si basa sull’analisi e aggiornamento della banca dati relativa ai cittadini titolati all’ottenimento del permesso Ztl per verificare cioè il bacino di utenti in possesso o meno dei requisiti necessari e la validità dei permessi già rilasciati. Un’attività che ha consentito di inviare comunicazioni mirate e specifiche per le diverse tipologie di utente (ad esempio residenti già titolari di un permesso, residenti con permesso molto datato o che non risultano più residenti in ZTL, cittadini che non hanno un permesso ma risultano possessori di un autoveicolo e altre tipologie ancora) in modo tale che i diretti interessati possano controllare la propria posizione ed eventualmente comunicare eventuali modifiche. Proprio sulla base del riscontro e delle verifiche a queste comunicazioni, sulla scorta di quanto realizzato per l’attivazione della nuova ztl al Parco del Mare nord, si completerà la procedura relativa ai permessi, in modo da poter attivare il sistema di telecamere in fase di pre-esercizio.

In parallelo si sta completando l’affissione della nuova segnaletica a delimitazione e comunicazione della zona a traffico limitato ed è in pubblicazione la gara per l’affidamento del servizio di controllo attraverso telecamere degli accessi ai varchi. La ZTL è suddivisa in due zone Centro storico e Borgo San Giuliano ed è stata aggiornata come orari e zone, allo scopo di tutelare il centro storico dal traffico e al tempo stesso garantire l’accessibilità ai punti di interesse e venire incontro alle esigenze di residenti e operatori. L’area è presieduta da tredici varchi: chi avrà il permesso per il centro storico può transitare per tutti i varchi del della zona ma non può transitare in quelli di Borgo san Giuliano e viceversa.

Appartengono al centro storico i seguenti varchi:

Via Bastioni Meridionali intersezione con Largo Unità d’Italia funzionamento 22.00-06.00

Via Dante Alighieri funzionamento 9.00-12.00 e 16.00-19.30

Via XXII Giugno intersezione con Via Angherà funzionamento 9.00-12.00 e 16.00-19.30

Via Bertani funzionamento 9.00-12.00 e 16.00-19.30

Corso Papa Giovanni XXIII funzionamento 0.00-24.00

Corso d’Augusto prima di via Ducale funzionamento 20.30 – 7.30

Corso d’Augusto dopo intersezione con Via Ducale funzionamento 7.30-20.30

Via Castelfidardo funzionamento 9.00-12.00 e 16.00-19.30

Via Michele Rosa funzionamento 9.00-12.00

Via d’Azeglio intersezione con Via Circonvallazione Occidentale funzionamento 22.00-06.00

Appartengono al Borgo San Giuliano i seguenti varchi

Via Marecchia intersezione Viale Matteotti funzionamento 0.00-24.00

Via Trai funzionamento 0.00-24.00

Viale Tiberio intersezione con Via San Giuliano, funzionamento 0.00-24.00

Comune di Rimini