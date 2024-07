Rimini. Ztl centro storico, in V Commissione l’aggiornamento sull’avanzamento della procedura

L’implementazione del software, l’analisi e aggiornamento del database, la predisposizione del piano di informazione ai cittadini, con l’invio di comunicazione mirate a tutti i diretti interessati: sono questi i prossimi passaggi verso l’attivazione del nuovo sistema di controllo automatizzato degli accessi alla zona a traffico limitato e area pedonale urbana del centro storico di Rimini e di Borgo San Giuliano. Ad aggiornare sull’avanzamento del percorso l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni nel corso della V Commissione consigliare di questa mattina, che ha espresso parere favorevole alla predisposizione della gara per l’affidamento del servizio di installazione e manutenzione del sistema di videocontrollo degli accessi alla Ztl per il prossimo quinquennio oltre al finanziamento della campagna di comunicazione ai cittadini.

“Un passaggio funzionale alla piena entrata in esercizio del sistema di controllo degli accesi e alla successiva continuità operativa della videosorveglianza della zona a traffico limitato del centro storico, per la quale contiamo di avviare la fase di pre esercizio entro la fine dell’anno” spiega l’assessora Frisoni.

Recentemente l’Amministrazione ha avviato l’analisi e l’aggiornamento della banca dati delle persone titolate all’ottenimento del permesso Ztl e predisporre le successive lettere e raccomandate di comunicazione. “La verifica del database sarà funzionale all’invio delle lettere ai cittadini – aggiunge Frisoni – che, sul modello di quanto già messo in campo per Rimini nord, saranno informati delle procedure per il rilascio del permesso”.

Parallelamente dopo l’estate cominceranno le operazioni di implementazione del nuovo software, con l’obiettivo come detto di avviare la fase di pre esercizio – e cioè di attivazione del nuovo sistema di controllo degli accessi senza però sanzionare le eventuali violazioni – entro la fine dell’anno.

Comune di Rimini