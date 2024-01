Rimini. Zuffa tra imprenditori in hotel nel gennaio 2018: battaglia legale ancora aperta

Due imprenditori anziani partecipanti al Sigep a Rimini sono entrambi coinvolti in due processi paralleli come imputati e vittime, dopo uno scontro avvenuto nell’hotel a quattro stelle di Verucchio nel gennaio 2018. La lite è nata da una banale questione legata a una pinza per toast che è diventata incandescente a causa del contatto con la piastra del tostapane. Durante la discussione, uno dei due imprenditori si è ustionato la mano e ciò ha scatenato una rissa. L’imprenditore ustionato avrebbe afferrato l’altro alle spalle, bloccandogli le gambe e cercando di soffocarlo. L’altro ha reagito colpendolo con calci e mani. Un altro ospite è intervenuto per separarli. I due imprenditori hanno deciso di sporgere querela. Dopo cinque anni, la battaglia legale non è ancora conclusa. Recentemente, si è svolta un’esame medico legale e l’udienza di uno dei due procedimenti è stata rinviata al 24 giugno.