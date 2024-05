RiminiWellness, al via quattro giorni di benessere e salute. Oltre 300 brand presenti e più di duemila ore di allenamenti

Apre giovedì 30 maggio nel quartiere fieristico RiminiWellness, l’appuntamento internazionale di Ieg leader nei settori del fitness, benessere, sport e sana alimentazione.

Longevità e innovazione sono al centro dell’edizione numero 18: oltre 300 i brand presenti e più di duemila le ore di allenamenti previste.

In programma fino a domenica anche più di 70 eventi e convegni dedicati ai professionisti del comparto, con 20 delegazioni da tutto il mondo, la seconda Edizione degli Stati Generali del Fitness e del Wellness, ma anche ampio spazio al B2B – con un’area che occuperà otto padiglioni e si preannuncia come il fulcro dell’innovazione e del networking professionale nel segmento della produzione di attrezzi e macchinari per palestre, le aziende dedicate all’abbigliamento e agli accessori sportivi – e Riminiwellness Off, il “fuorisalone” del wellness organizzato con il Comune di Rimini, con oltre 240 eventi dislocati sul territorio.

RiminiWellness si conferma l’appuntamento di riferimento per chi opera nel mondo professionale del wellness, aggregando le principali realtà del settore, dalle aziende produttrici di attrezzature sportive alle palestre, passando per centri di formazione avanzata e associazioni di categoria. Anche in questa edizione si percorreranno le nuove frontiere del benessere, inclusi gli spazi outdoor e le soluzioni per il benessere integrato nel tessuto urbano e nelle strutture ricettive, offrendo spunti innovativi per il settore Real Estate, il turismo e l’hospitality, promuovendo un approccio globale al benessere che integra sport, salute e qualità della vita in ogni aspetto della quotidianità.

Non mancherà lo stand dell’Esercito Italiano, che offrirà la possibilità ai visitatori di cimentarsi in un percorso di “military fitness” con l’impiego di ostacoli artificiali assieme a istruttori della Brigata Paracadutisti Folgore, mentre gli istruttori di roccia delle Truppe Alpine consentiranno agli ospiti di utilizzare la parete artificiale di arrampicata di circa 7 metri allestita per l’occasione.

Ansa