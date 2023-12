Ringraziamento di Alleanza Riformista alle Forze di Polizia per la sicurezza durante la visita di Mattarella a San Marino

Alleanza Riformista ha espresso, in un comunicato, profonda gratitudine alle Forze di Polizia, alle Milizie e ai Corpi uniformati per il loro straordinario lavoro nella gestione della sicurezza durante la recente visita ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana, S.E. Sergio Mattarella, a San Marino. L’evento, di significativa importanza per la comunità, ha richiesto un alto livello di sicurezza.

La competenza, professionalità e dedizione delle Forze di Polizia, scrivono da Alleanza Riformista, hanno assicurato un ambiente sicuro e protetto, non solo per il presidente Mattarella, ma anche per tutti i partecipanti e i cittadini. La loro efficacia e responsabilità hanno giocato un ruolo chiave nel successo dell’evento, permettendo lo svolgimento della visita in un contesto tranquillo e conforme alle norme di sicurezza pubblica.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto agli agenti del Corpo della Gendarmeria, incaricati della protezione del Presidente, per il loro elevato livello di professionalità. Questo impegno ha contribuito significativamente al successo dell’evento e ha rafforzato l’immagine di San Marino come luogo sicuro e ospitale, conclude AR.