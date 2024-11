RINNOVIAMO IL PRESENTE PER COSTRUIRE IL FUTURO CON I NOSTRI VALORI … di Emilio Della Balda

RINNOVIAMO IL PRESENTE PER COSTRUIRE IL FUTURO CON I NOSTRI VALORI è lo slogan che campeggia nel Teatro Titano in occasione del 2° Congresso di Libera.

Il Segretario Matteo Ciacci che ha guidato Libera per oltre quattro anni ha svolto una articolata relazione senza parlare in politichese e toccando temi fondamentali per il futuro di San Marino. Ha posto in primo piano la questione morale sorretta dai valori fondanti del Movimento: solidarietà, giustizia sociale, onestà, uguaglianza, buon governo, riformismo. Particolare attenzione ha rivolto alla sanità che deve essere universalistica, gratuita, eccellente e che necessita di una completa riorganizzazione funzionale. Ha messo in grande risalto il tema della casa e degli affitti evidenziando che la casa è un bene sociale e un diritto per tutti i cittadini. E’ pertanto necessario un piano casa da abbinare ad un nuovo piano regolatore sempre più urgente.

Il Segretario Ciacci si è soffermato sulla questione di fondo che riguarda il futuro del Paese: l’associazione all’Unione Europea. Coniugando rinnovamento, futuro e valori, ha sostenuto l’urgenza di dare operatività al governo muovendosi sulla strada delle riforme e del cambiamento.

Sul piano politico, ha manifestato la volontà di Libera di procedere verso l’aggregazione di tutte le forze progressiste e riformiste per rafforzare la democrazia e dare un futuro migliore a San Marino. Il Segretario Ciacci ha infine annunciato il passaggio delle consegne alla guida del Movimento candidando una giovane donna, Giulia Muratori, per aprire la nuova fase di Libera in linea con le decisioni politiche e programmatiche che prenderà l’Assemblea dei delegati.

Spero che dai Congressi tenuti in questo periodo nasca una spinta verso la buona politica e la sana amministrazione per dare sicurezza e prospettiva alla nostra comunità.

Emilio Della Balda