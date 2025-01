Rinuncia e nomina del vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina, la dichiarazione del Sindaco Enzo Lattuca

“Questa mattina, in Duomo, S. E. Mons. Douglas Regattieri ha annunciato che papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Cesena-Sarsina da lui presentata nominando vescovo della Diocesi, con il titolo di Arcivescovo ad personam, S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, trasferendolo dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina e dalla Diocesi di Tricarico.

Siamo grati al nostro vescovo uscente, da oggi Amministratore apostolico, monsignor. Regattieri per aver guidato la nostra comunità cattolica cesenate dal 2010 ad oggi e per la piena collaborazione che ha reso possibile una fruttuosa relazione tra il Comune e la Diocesi in anni complicati caratterizzati dalla pandemia, da nuovi conflitti, che hanno portato nella nostra città diverse famiglie di profughi a cui abbiamo assicurato piena accoglienza e integrazione, e dall’alluvione.

Siamo ora felici di prepararci all’arrivo del Vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, il quale ci viene presentato come persona particolarmente interessato agli ultimi e ai giovani, ai quali ha già dato appuntamento in vista del suo insediamento, e ai problemi sociali e il lavoro, tematiche per noi centrali.

Esprimo sin d’ora tutta la nostra disponibilità a rinnovare la collaborazione, necessaria per poter rispondere degnamente e concretamente ai bisogni della comunità di Cesena”.

Cesena, 7 gennaio 2025

L’Ufficio Stampa

Alessandro Notarnicola