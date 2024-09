Rischi finanziari e sicurezza digitale: un binomio cruciale per la stabilità europea (di David Oddone)

Il sistema finanziario dell’Unione Europea si trova oggi di fronte a una serie di sfide senza precedenti, dovute tanto a incertezze economiche e geopolitiche quanto a minacce sempre più sofisticate sul fronte della sicurezza digitale. La recente relazione delle autorità di vigilanza europee (ESAs), insieme al crescente fenomeno del furto di identità digitale, disegna un quadro complesso in cui la stabilità finanziaria e la sicurezza dei dati personali si intrecciano in maniera sempre più stretta.

Le raccomandazioni delle ESAs per la stabilità finanziaria

Le tre autorità europee di vigilanza – EBA, EIOPA e ESMA – hanno pubblicato la loro ultima relazione sull’autunno 2024, evidenziando i rischi e le vulnerabilità che minacciano il sistema finanziario dell’UE. Il rapporto sottolinea l’importanza di mantenere un’attenzione costante sul rischio di credito e sui rischi operativi, che potrebbero aggravarsi a causa dell’incertezza economica globale e dell’attuale contesto geopolitico. L’inflazione in calo e le conseguenti politiche monetarie più flessibili hanno creato aspettative di miglioramento delle prospettive macroeconomiche, ma la volatilità dei mercati, acuita dalle tensioni geopolitiche, invita alla cautela.

Tra le raccomandazioni principali rivolte alle istituzioni finanziarie e alle autorità di vigilanza nazionali vi è l’urgente necessità di monitorare attentamente il rischio di credito, in modo da prevenire possibili crisi future. L’aumento della flessibilità operativa e l’adozione di piani di emergenza sono considerate misure essenziali per affrontare eventuali sfide improvvise che potrebbero mettere in difficoltà le istituzioni finanziarie. Inoltre, le ESAs sottolineano la crescente importanza dei rischi informatici, evidenziando come un singolo evento di cybersecurity, come l’interruzione mondiale causata da una vulnerabilità software lo scorso luglio, possa rapidamente diventare una minaccia per la stabilità finanziaria.

La minaccia del furto di identità digitale: impatti e prevenzione

Parallelamente alle vulnerabilità finanziarie, il furto di identità digitale è emerso come una delle sfide più gravi legate all’uso massiccio della tecnologia digitale. Negli ultimi anni, l’aumento dell’interconnessione digitale ha reso più facile per i criminali sfruttare le informazioni personali per scopi illeciti, con gravi ripercussioni economiche e personali per le vittime.

Secondo la prof.ssa Sandra Sicurella e il dott. Simone Tuzza, esperti in criminologia e sicurezza digitale, il furto di identità digitale è un fenomeno in crescita che necessita di una maggiore attenzione sia da parte delle istituzioni che degli individui. Oltre a frodi finanziarie, questa pratica criminale porta a conseguenze profonde sul piano personale, con le vittime che spesso si trovano a gestire danni economici e un lungo processo di riparazione della propria reputazione.

Le istituzioni finanziarie, in particolare, devono implementare contromisure efficaci per proteggere le informazioni sensibili e prevenire il furto di identità. Tra queste, rientrano la crittografia avanzata, i sistemi di monitoraggio continuo e l’adozione di pratiche di gestione del rischio più rigide. A livello individuale, invece, è fondamentale sensibilizzare gli utenti sull’importanza di proteggere i propri dati e adottare misure preventive, come l’uso di password complesse e la verifica a due fattori.

Un futuro di vigilanza e innovazione

La stabilità del sistema finanziario europeo è sempre più legata alla sua capacità di rispondere in modo flessibile e rapido ai nuovi rischi emergenti, tanto sul piano economico quanto su quello della sicurezza digitale. L’intersezione tra rischio finanziario e minacce informatiche richiede un approccio integrato che coinvolga tutte le parti interessate, dalle autorità di vigilanza agli operatori di mercato fino agli utenti finali.

Le raccomandazioni delle ESAs e gli allarmi sul furto di identità digitale mettono in evidenza l’urgenza di rafforzare le difese del sistema finanziario, senza perdere di vista l’innovazione e l’adattabilità necessarie per competere in un mondo sempre più globalizzato e tecnologico. La protezione dei dati e la resilienza operativa non sono più opzioni, ma requisiti fondamentali per garantire la fiducia e la stabilità in un ecosistema finanziario in continua evoluzione.

David Oddone

(La Serenissima)