“Rispetta il tuo corpo, rispetta il tuo ambiente”. Plogging nel verde di Riccione, lunedì 23 Settembre ore 17.00 Parco Chico Mendez – Viale Bagno di Romagna 28A

L’iniziativa “Rispetta il tuo corpo, rispetta il tuo ambiente”, organizzata da Futuro Verde APS nell’ambito di “Gea, l’Estate del Rispetto”, un progetto delle Pari Opportunità della Provincia di Rimini, si svolgerà a Riccione nelle giornate a ridosso del World Clean Up Day, in programma sabato 21 settembre.

L’iniziativa mira a promuovere la cultura del rispetto, attraverso la costruzione di una consapevolezza dell’ambiente e del benessere fisico tramite il plogging, che consiste nella raccolta di rifiuti mentre si pratica jogging o altre attività sportive all’aperto.

L’attività, patrocinata dal Comune di Riccione, è realizzata in collaborazione con Polisportiva Comunale di Riccione ASD, Fondazione Cetacea, Be Kind A.P.S., ed è inserita all’interno della “Wellness Week”.

Alla manifestazione parteciperà la Consigliera con Delega alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini, Barbara Di Natale, e sarà condotta da allenatrici esperte del gruppo “Camminiamo Riccione”, che promuovono l’attività fisica nel territorio. Durante il plogging, i partecipanti saranno invitati a sperimentare un allenamento non intenso, rivolto a tutti e molto apprezzato nel mondo femminile. L’obiettivo è ottimizzare il tempo dedicato all’allenamento, contribuendo contemporaneamente alla cura dell’ambiente in cui si vive.

Si consiglia un abbigliamento comodo. L’appuntamento è fissato per lunedì 23 settembre alle ore 17.00 presso il Parco Chico Mendez – Viale Bagno di Romagna 28/A, Riccione. I posti sono limitati.

“Rispetta il tuo corpo, rispetta il tuo ambiente” è un’iniziativa di Futuro Verde A.P.S., in collaborazione con Polisportiva Comunale di Riccione ASD, Fondazione Cetacea e Be Kind A.P.S.. L’obiettivo è promuovere una cultura del rispetto per il benessere fisico, per il verde urbano e per la parità di genere, con particolare attenzione al ruolo delle donne nelle professioni sportive”, conclude Alessandro Romano, Vicepresidente di Futuro Verde A.P.S..

L’iniziativa è gratuita.

Info:

Futuro Verde A.P.S.

E-mail: futuroverdeaps@gmail.com