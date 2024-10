Rissa a Riccione: Due denunce e sei Persone denunciate dopo l’episodio di agosto

I Carabinieri di Riccione hanno formalizzato la denuncia di due individuati in relazione a una rissa scatenatasi l’11 agosto all’interno di un locale della città. Nella stessa operazione erano già stati denunciati altri sei soggetti, di cui due accusati di aver opposto resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’alterco, inizialmente causato da motivi banali, si è rapidamente trasformato in una situazione di panico per i presenti. Le forze dell’ordine, tra cui equipaggi del Radiomobile e della Compagnia di Intervento Operativo di Venezia, sono intervenute prontamente per sedare la situazione e per identificare i responsabili.

Le indagini, avviate subito dopo l’episodio, hanno beneficiato delle testimonianze raccolte sul posto, che hanno rivelato l’esistenza di ulteriori partecipanti. Grazie alla conoscenza approfondita del territorio, i Carabinieri hanno svolto accertamenti mirati e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono riusciti a localizzare i luoghi frequentati dai sospettati, permettendo così di attribuire loro un’identità.