Ritrovata dopo 12 anni la tavola da skateboard di Enko, rubata durante una mostra a Riccione

Il noto street artist riccionese Michele Costa, meglio conosciuto come Enko, ha recuperato una tavola da skateboard del valore di 1500 euro, rubata durante lo smontaggio di una mostra nella galleria Savioli di Riccione. L’oggetto, unico e personalizzato con un dipinto raffigurante un robot simile a Goldrake su sfondo viola, era scomparso 12 anni fa.

Dopo aver sporto denuncia ai Carabinieri senza risultati, Enko ha ricevuto una sorprendente notizia qualche giorno fa. Durante una mostra in pizzeria Reddy, un estimatore ha rivelato all’artista di avere in casa alcune delle sue opere, tra cui la tavola rubata, ricevuta in regalo nel 2020.

Enko, incredulo, ha richiesto la restituzione, chiarendo di non aver mai venduto né messo all’asta l’oggetto. Nonostante il felice epilogo, restano dei misteri sul percorso che ha portato la tavola tra le mani dell’amico dell’estimatore. Inizialmente, si era parlato di un’asta di beneficenza, ma poi l’individuo ha cambiato versione, affermando di averla ricevuta come pagamento per una partita a poker. La vicenda continua a sollevare interrogativi.