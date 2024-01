Ritrovato morto in un canale 14enne scomparso

Nelle campagne del Modenese, accertamenti sulle cause. Non esclusa alcuna pista

È stato trovato il cadavere del 14enne scomparso a Castelfranco Emilia (Modena). Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto nelle campagne di Castelfranco Emilia il giorno dopo la sua scomparsa. È stato trovato in un canale in via Prati, nella frazione Gaggio, vicino al parco di Villa Sorra, non lontano dalla sua abitazione.

Al momento, sono in corso gli accertamenti sulle cause del decesso e sono stati avviati i rilievi scientifici. Le ipotesi iniziali non escludono alcuna pista, tra cui anche quella di un possibile suicidio.