Ritrovato vivo subacqueo disperso al largo di Ravenna

Ravenna, 22 gennaio – Un subacqueo di 47 anni, disperso in mare a causa delle avverse condizioni meteorologiche, è stato ritrovato vivo dalla Guardia Costiera a circa due miglia dalla costa ravennate nella tarda mattinata di oggi. La segnalazione della sua scomparsa è stata fatta dai familiari, preoccupati per il mancato rientro del sub dopo un’immersione avvenuta la sera precedente.

Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente, coinvolgendo diverse capitanerie di porto, tra cui quelle di Rimini, Cervia e Ravenna, e un gommone dei Vigili del Fuoco. Le ricerche hanno incontrato notevoli difficoltà a causa di una fitta nebbia che ha reso impossibile l’uso di elicotteri, costringendo così le squadre di soccorso a estendere l’area da monitorare.

Il subacqueo, una volta recuperato e assistito a bordo di una motovedetta, ha spiegato di essersi disorientato a causa della scarsa visibilità e di aver cercato rifugio attaccandosi a una boa in attesa dei soccorsi. Nonostante le difficili condizioni, è riuscito a mantenere la lucidità e a resistere al freddo, fino all’arrivo dei soccorritori. Trasportato a terra in buone condizioni, non ha necessitato di assistenza medica.