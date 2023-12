Ritrovo emotivo per la classe di Marco Pantani a Cesenatico dopo 40 Anni

La classe terza D della scuola media ‘Dante Arfelli’ di Cesenatico ha celebrato un incontro speciale quasi 40 anni dopo la loro ultima campanella scolastica. Lunedì sera, gli ex studenti si sono riuniti al ristorante ‘Al Cenacolo’, condividendo ricordi e sorrisi che hanno resistito al passare del tempo. Una riunione che ha avuto un significato particolare, poiché questa non era una classe ordinaria: tra i suoi membri c’era il leggendario ciclista Marco Pantani, noto come ‘Il Pirata’, scomparso quasi vent’anni fa.

Il ritrovo ha riportato alla luce memorie e aneddoti del loro tempo trascorso insieme, nonostante l’assenza fisica di alcuni compagni di classe, tra cui Pantani, Matteo, Luca e Patrizia. Questi ultimi, scomparsi prematuramente, sono stati idealmente presenti, celebrati e ricordati dai loro compagni di scuola. Il ritrovo ha rappresentato un momento di nostalgia, condivisione e riflessione sulla gioventù e sul percorso di vita intrapreso da ciascuno.”