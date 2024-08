RIVIERA BASKET. Lorenzo Pellegrini e Kevin Giustino a Rimini

Rimini è una città di passaggio, ma se ti fermi un po’ qui in zona è fatta: non vai più via e giocare un bel campionato di serie B qui in riva all’Adriatico con Riviera Basket è un’occasione assolutamente da non perdere. Lo possono confermare Lorenzo Pellegrini e Kevin Giustino che dopo un anno di “astinenza” hanno risposto presente alla chiamata dei nostri ragazzi, tutti pronti a inseguire insieme un nuovo sogno col massimo dell’entusiasmo.

Lorenzo e Kevin, prima di essere atleti bravi e motivati, e lo hanno già dimostrato, sanno incarnare lo spirito di squadra che è la prima motivazione che spinge NTS Informatica Basket Rimini a scendere in campo poi ci vuole il talento ed anche quello è garantito.

L’iscrizione delle squadre al nuovo campionato condizionerà la formula del 2024-25 che sarà ancora diversa dalle precedenti e non si potrà ipotecare nulla così Riviera Basket si sta preparando a dovere. In generale la difficoltà nella composizione della squadra è la classificazione di disabilità dei suoi componenti, regola che impone la necessità di avere quintetti omogenei per tutta la durata del torneo e i biancorossi ci stanno lavorando con cura.

Nell’attesa e non solo con la proverbiale ospitalità che ci distingue ma con piena sincerità abbracciamo intensamente i nostri amici Lorenzo Pellegrini e Kevin Giustino. Grazie ragazzi, una gioia avervi ancora qui con noi.

Ufficio Stampa NTS Informatica Basket Rimini

Daniele Bacchi