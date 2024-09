Riviera Basket Rimini. 5° Torneo Valpantena di Verona

Il 5° Torneo Valpantena di Verona si conclude oggi con un terzo posto per i nostri ragazzi che, pur avendo pochi allenamenti utili a disposizione, hanno messo in campo tutte le loro energie per onorare l’appuntamento in previsione del torneo di serie B nazionale nel quale ritroveranno sia Basket Seregno sia Icaro Brescia Disabili.

Dopo la prima gara che ha visto prevalere Olympic Verona su Icaro Brescia per 46-35, NTS Informatica Basket Rimini è scesa in campo contro Basket Seregno Fan Club che, probabilmente, è una delle formazioni più quotate del prossimo campionato agli ordini degli arbitri Ajmi e Scarlassare che hanno diretto tutto il torneo.

Il tabellino: NTS Informatica Basket Rimini- Basket Seregno Fan Club: 47-64

I quarti: 10-8 / 18-31 (8-23) / 38-46 (20-15) / 47-64 (9-18)

NTS Informatica Basket Rimini: Loperfido 5, Giustino 30, Pellegrini 2, Rossi 2, Acquarelli, Ladson 6, Raik, D’Aietti, Pozzato, Martinini.

Basket Seregno Fan Club: Amasio 21, Diouf 27, Serio 10, Fiorino 2, Petruzza 4, Haida, Romanó, Molteni.

La limitata preparazione ha concesso a Rimini di restare bene in partita solo nel primo quarto cedendo largamente nel secondo alla meglio preparata e più fisica avversaria dotata di una batteria efficace di lunghi. Il terzo quarto ha visto una reazione efficace dei nostri, trascinati dal Kevin Giustino, che hanno recuperato fino al -8 ma il suo “trentello” non è bastato ed hanno dovuto cedere nel finale.

Rientrati in campo dopo pochissimo tempo dalla precedente fatica NTS Informatica Basket Rimini ha sfidato Icaro Brescia per il terzo posto e vendere cara la pelle, questa volta con successo e la finale di consolazione è preso la strada di Rimini.

Il tabellino: NTS Informatica Basket Rimini – Icaro Brescia: 49-46

I quarti: 9-17 / 27-23 (18-6) / 37-35 (10-12) / 49-46 (12-11)

NTS Informatica Basket Rimini: Loperfido 6, Giustino 24, Pellegrini 2, Rossi, Acquarelli 8, Ladson, Raik 7, D’Aietti, Pozzato. Martinini.

Icaro Basket disabili Brescia: Cancelli 8, Baroni, Bombardieri 15, Faifer 12, Scalvini 2, Virgadaula 9

Il primo quarto ha visto prevalere i bresciani, forse meno quotati ma più freschi con due ore di riposo in più, ma Rimini non è disposta a cedere e nel secondo quarto rimette rapidamente a posto le gerarchie chiudendo in vantaggio di quattro punti. Nel secondo tempo Coach Loperfido amplia le rotazioni per distribuire le energie e i punti arrivano più facilmente da più atleti proprio come dovrebbe essere. Il terzo e l’ultimo quarto viaggiano in grande equilibrio con NTS Informatica Basket Rimini sempre in controllo e col meritato riconoscimento.

La finale Olympic Verona- Basket Seregno Fan Club ha visto prevalere i lombardi

NTS Informatica Basket Rimini