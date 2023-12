Riviera Basket Rimini: Presentazione nuove divise e stagione 23-24

Riviera Basket Rimini si è presentata oggi presso la sede di NTS Informatica, main sponsor sin dalle origini della formazione in carrozzina che anche quest’anno si avvicina ai ranghi di partenza di una serie B nazionale FIPIC estremamente competitiva.

Tantissime le novità a partire dei colori: Riviera Basket Rimini, questa la ragione sociale definitiva appena registrata della formazione riminese che compie l’evoluzione definitiva e per la prima volta vestirà ufficialmente, con piena soddisfazione e finalmente i colori biancorossi della Città. Altra novità l’ulteriore ruolo per Stefano Martinini che assume anche l’incarico di Presidente, mantenendo quello storico di capitano della squadra.

Cosa resta? Resta il medesimo obiettivo dichiarato: accedere alla seconda fase classificandosi tra le prime due per incrociare le pari grado degli altri tre gironi; 2 squadre ogni girone sulle 25 iscritte, sparse in tutto il territorio nazionale che si giocheranno i due posti in palio nella massima serie.

Tra i tanti cambiamenti di quest’anno ce n’è anche uno geografico, 6 squadre negli altri gironi e 7 squadre nel nuovo girone “A” che ci vedrà affrontare: CUS PADOVA terzo in stagione regolare lo scorso anno, MILLENIUM PADOVA che rientra dalla serie A e si candida al primo posto, VICENZA eliminata ai quarti playoff, GRADISCA D’ISONZO in semifinale lo scorso anno; OLYMPIC BASKET VERONA quarta in stagione regolare lo scorso anno e A.S. DELFINI 2001 Montecchio Maggiore ultima lo scorso anno.

Quest’ultima sarà l’avversaria della prima gara di Domenica 17 Dicembre 2023 alle ore 15:00 alla Palestra Comunale di Via Cuneo 11 a Rimini nella quale si prevede il proverbiale tutto esaurito per accompagnare i nostri ragazzi alla conquista di un grande sogno.

NTS Informatica Basket Rimini presenta la nutrita schiera dei suoi giocatori:

n° Nome P. abbatt. Classificazione età Nazione #4 Angelo Stanislao Loperfido 4,0 1966 ITA #7 Mirco Acquarelli 2,5 1982 ITA #10 Adil Raik 4,0 1975 MAR #11 Giuseppe Di Pietro 1,5 1984 ITA #12 Dario Di Francesco 3,0 1995 ITA #13 Cristiano Pozzato 1,5 1978 ITA #15 Stefano Martinini (K) 2,0 1976 ITA #19 Michele Storoni 2,0 1988 ITA #20 Michele Del Citerna 1,0 1999 ITA #21 Andrea Rossi 1,0 1971 ITA #23 Davide Obino 4,5 1996 ITA #33 Marco Venzon 5,0 1987 ITA #41 Brandon Ladson 1,5 4,5 1999 ITA #45 Fabio Castagnetti 1,0 1976 ITA

L’allenatore di questa stagione è ancora l’attivissimo Angelo Stanislao Loperfido, che vestirà di nuovo la canotta n°4 e schiererà i suoi giocatori non solo in base alle loro abilità tecniche, ma componendo la formazione secondo la classificazione di disabilità. La somma dei 5 che vanno in campo non può superare il totale di 14,5 punti di disabilità che aumenteranno a 16 quando sarà in campo il giovane Brandon Ladson al suo secondo anno sul parquet.

Le altre grosse novità sono la coppia romana: Davide Obino e Dario Di Francesco, giocatori di notevole esperienza nonché impatto tecnico e realizzativo sui quali contare per conseguire i successi attesi ed ultimo, ma non ultimo: il giovane Michele Del Citerna da Perugia il cui ruolo di supporto in attacco e difesa sarà fondamentale.

La rinnovata NTS Informatica Basket Rimini conferma il grande entusiasmo col quale è sempre scesa in campo, tanta voglia di fare bene col desiderio di dare il massimo per il migliore dei risultati.

Difesa intensa, velocità in contropiede e attacco ragionato saranno i punti di riferimento per tutta la stagione con l’augurio che il campo restituisca il giusto premio di tanta intensità.

Non mancate, vi aspettiamo.

Ufficio stampa NTS Informatica Basket Rimini