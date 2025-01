Riviera Basket Rimini: Preview doppia trasferta in Sardegna

Risveglio agrodolce per NTS Informatica Basket Rimini che, in questo campionato segnato più dalle

pause che dalle gare, si ritrova competitiva ed in grado di realizzare bottini importanti, capace di

competere per almeno 38 minuti alla pari per una vittoria di prestigio, ma ritrova anche la conferma

di non aver perso la vecchia, brutta, abitudine di non chiudere coi due punti le opportunità che

costruisce abilmente arrivando a tu per tu col canestro, cosa alquanto difficile contro avversarie

come la Vigor Seregno, ma raggiunta più volte con un’efficace costruzione dell’attacco e questo

rende ancora più amaro aver visto sfuggire l’agognato referto rosa.

Al momento con sole tre gare disputate e due sconfitte ad opera delle prime della classe Rimini si

ritrova nel “gruppone” con due ghiotte opportunità per risalire la china già nel prossimo fine

settimana con la doppia trasferta in Sardegna. Due gare ravvicinate per ovvii motivi di opportunitàe rilevante abbattimento dei costi.

NTS Informatica Basket Rimini al momento realizza 59 punti di media subendone 56 e può contare sul

signor bottino di oltre 26 di media di Kevin Giustino e sulla continuità di Lorenzo Pellegrini che

comunque non raggiunge la doppia cifra come, del resto, nessun altro della truppa.

Le avversarie sono sicuramente abbordabili. Forse meno la D Junior Team Banco di Sardegna a

Sassari che ci ospiterà sabato 18 gennaio 2025 alle ore 15:00 e forse di più Porto Torres che

visiteremo il giorno successivo: domenica 19 gennaio alle ore 14:00.

D Junior Team Banco di Sardegna vanta 2 vittorie e 3 sconfitte, segna esattamente quanto

subisce: 57 punti a partita, può contare sui 19 di media del top scorer Uras, i 12 di Canu e i 9 di

Quaranta oltre ad Asproni e Gaias sempre da tenere d’occhio.

Asinara Abile, di Porto Torres invece ha disputato solo tre gare come Rimini, realizza 45,7 di media

subendone 58. Poiché i suoi migliori giocatori: Bobbato, Falchi, e quel Davide Obino che con la

nostra maglia non si è particolarmente distinto realizzano, uno per l’altro, dai 13 ai 15 punti a

partita e si fa presto a capire da chi ci si deve guardare, ma attenzione agli altri componenti, nelle

gare punto a punto come potrebbe accadere in questi due appuntamenti non ci si può fidare di

nessuno.

Auguriamo buon viaggio ai nostri ragazzi ed un piacevole ritorno come fu già un paio di stagioni fa.

NTS Informatica Basket Rimini