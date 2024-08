Rivierabanca Basket Rimini: Al via la Preparazione per la Nuova Stagione

Mentre l’estate volge al termine, la Rivierabanca Basket Rimini si prepara a scendere in campo per la nuova stagione sportiva. La squadra, guidata dal coach Sandro Dell’Agnello, ha fissato per il 16 agosto il raduno ufficiale al PalaSgr di Santarcangelo di Romagna. Qui i giocatori inizieranno una rigorosa preparazione atletica, alternando sessioni di corsa, pesi e i primi allenamenti tecnici con il pallone.

Le aspettative sono alte, soprattutto con il ritorno in città dell’americano Justin Johnson, previsto per il 13 agosto, e l’arrivo del suo connazionale Robert Johnson, che si unirà al gruppo qualche giorno dopo. La squadra non perderà tempo: già a partire dal 4 settembre, i biancorossi saranno impegnati in una serie di scrimmage, tra cui spicca un’amichevole contro la Prosciutto Carpegna Pesaro.

Il mese di settembre sarà decisivo per affinare la forma fisica e tattica della squadra, con ulteriori test match contro avversari di spessore come la Sella Cento e l’Hdl Nardò. Il percorso culminerà con la partecipazione a un torneo a Modena il 13 e 14 settembre, che offrirà un’ulteriore opportunità per valutare il potenziale del team.

Con un calendario di preparazione così intenso, la Rivierabanca Basket Rimini si avvia verso l’esordio in campionato con l’obiettivo di partire con il piede giusto. La sfida iniziale contro l’Apu Old Wild West Udine, il 29 settembre al Palazzetto dello Sport Flaminio, segnerà l’inizio di una stagione che si preannuncia ricca di emozioni.