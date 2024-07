RivieraBanca ha unito con Montefeltro Festival la bellezza del Belcanto alla bellezza del territorio

Rimini, 29 luglio 2024. Montefeltro Festival 2024, progetto creato da RivieraBanca e Voci nel Montefeltro, ha celebrato le eccellenze internazionali del Belcanto, valorizzando il territorio.

Il Festival ha reso omaggio alla cultura e alle bellezze locali, nonché alla socialità. Si è svolto infatti in tre affascinanti località del territorio, sulle ali della musica e toccando il cuore di oltre 2000 spettatori, tra soci, clienti e amici di RivieraBanca, che si sono felicemente aggregati per partecipare a queste tre serate musicali.?

Il primo appuntamento, nella suggestiva Arena Raciti di Montefiore Conca il 13 luglio, ha visto protagonista sotto le stelle ‘La Traviata’. Proprio come Violetta, il personaggio principale dell’opera, il festival ha iniziato il suo viaggio con passione e speranza.?

Per il secondo appuntamento, a Cattolica, il 16 luglio, in una pienissima Piazza Mercato, nel centro storico della città, sono andate in scena “Le Nozze di Figaro”, tessendo una trama di emozioni e sorprese e incantando il pubblico con la sua energia.

Infine, l’ultimo appuntamento a San Mauro Pascoli, il 23 luglio, nuovamente con “La Traviata”, nello splendido cortile di Villa Torlonia.

Montefeltro Festival ha donato al pubblico la meraviglia del Belcanto, grazie al Maestro Ubaldo Fabbri, direttore dell’APS Voci nel Montefeltro, che promuove un progetto internazionale di alto perfezionamento del Belcanto Italiano e che, come afferma Paolo Silvi Marchini, è un’Accademia di Musica Lirica dell’Alta Valmarecchia che richiama artisti dai cinque continenti, il cui direttore esecutivo è Aldona Grzesiukiewicz.

Presidenza, CDA e Direzione di RivieraBanca fortemente in linea sull’attenzione alla valorizzazione culturale del territorio, come affermato dal Presidente arch. Comm. Fausto Caldari, che ha aperto con il suo saluto tutte tre le serate del Festival e che, complimendosi con gli artisti, ha ringraziato la Governance dell’Istituto di Credito Cooperativo per la sensibilità ai temi della cultura e della bellezza del territorio, marcando come questa iniziativa contribuisca alla vivacità e alla qualità dell’offerta artistica e culturale, suscitando l’interesse di residenti e turisti.

Rimini, 29 luglio 2024

Diego Olivieri

RivieraBanca