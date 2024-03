RivieraBanca per il libro “Paese Mio”, sostiene cultura e comunità nello splendido teatro di Sant’Agata Feltria

Al Teatro Angelo Mariani, gremito di partecipanti, in occasione della presentazione del libro “Paese Mio” stampato per l’autore Federico Nanni, il Presidente Fausto Caldari ribadisce che la cultura, le persone e l’identità dei luoghi rimangono per la Banca valori fondamentali, un bene da sostenere per non disperdere il prezioso senso di comunità.

La sera del 16 marzo al Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria, gremito di pubblico, è stato presentato il libro “Paese Mio”, si cui la banca ha sosenuto la stampa per l’autore Federico Nanni, persona molto conosciuta e stimata nel territorio altomarecchiese. Facendo seguito a una prima presentazione a Novafeltria, anche in quest’occasione il Presidente Fausto Caldari ha ribadito che la cultura, le persone e l’identità dei luoghi rimangono per RivieraBanca valori fondamentali da sostenere, per non disperdere il prezioso senso di comunità.

Ha partecipato anche il Sindaco di Sant’Agata Feltria Goffredo Polidori e Patrizia Di Luca, responsabile del Centro di ricerca sull’emigrazione, Dip. Storia, Cultura sammarinesi, UNIRSM, ha introdotto e moderato l’incontro, nonchè dialogato con l’autore Nanni.

Il Presidente si è complimentato per la bellezza del teatro, definendolo “Una vera perla santagatese, orgoglio per la città e per l’Alta Valmarecchia, il teatro in legno più antico d’Italia, che ha avuto uno dei più grandi direttori d’orchestra della nostra nazione, Angelo Mariani”. Ha inoltre espresso lodi all’autore per aver saputo raccontare le vicende e gli aneddoti di Novafeltria nel periodo che va dagli anni ’60 alla fine degli anni ’90, nonché per averne già vendute 600 copie, i cui proventi vengono destinati in beneficenza. “Il libro descrive le situazioni più salienti della comunità locale – ha proseguito il Presidente – ed è pertanto rivelatore e custode di preziosi ricordi che contribuiscono a farci conoscere un passato che non va dimenticato, ma valorizzato. RivieraBanca sostiene la cultura, come anche la prevenzione e cura della salute, collaborando con ospedali e associazioni per l’acquisto di importanti macchinari – uno di questi proprio qualche giorno fa a Novafeltria – e siamo anche vicino al sociale, allo sport, ai giovani e all’ambiente”.

Il Sindaco di Sant’Agata Feltria Goffredo Polidori, anch’egli entusiasta nel vedere tanti cittadini in platea, si è complimentato per il libro e ha raccontato significativi aneddoti della memoria, citando persone molto conosciute in passato, come Franco Raffaelli e Giovannino Tomei. Ha inoltre affermato che non è cosa scontata che una banca sostenga certe iniziative ed è bello che RivieraBanca lo faccia anche nell’entroterra, collaborando a preservare la memoria e il valore dell’identità del luogo, un bene prezioso per la comunità.

Va ricordato che del territorio dell’Alta Valmarecchia fa parte la miniera di Perticara, la più grande d’Europa e tra le più grandi al mondo, che conobbe il suo massimo splendore a partire dal 1917 e chiuse definitivamente nel 1964, nella quale hanno lavorato tante persone e che costituisce un ricordo indelebile nella vita di tante famiglie. Oggi, in quel luogo, Sulphur è un museo storico e minerario.

Federico Nanni, conversando con Patrizia Di Luca, riguardo a piccole e grandi esperienze comunitarie analoghe a quelle di tante località dell’entroterra, così come ai luoghi di incontro e di condivisione quali il cinema e la parrocchia, ha saputo coinvolgere i presenti, allietati anche dai musicisti che l’autore ha coinvolto. Maria Teresa Sgambato, Ferruccio Fraternali, Enea Gulini e Gabriele Aiudi, che hanno interpretato live canzoni del periodo ’60 – ‘80.

Il libro “Paese Mio”, il cui ricavato va in beneficenza alle associazioni locali, è acquistabile anche presso le edicole e cartolerie di Novafeltria, oppure per corrispondenza, contattando direttamente Federico Nanni tramite Messenger e Instagram.

