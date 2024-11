“Robe dell’altro mondo (cronache di una invasione aliena)”. Sabato 16 novembre al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina

In anteprima regionale lo spettacolo della compagnia Carrozzeria Orfeo in collaborazione con Le Canaglie: una drammaturgia accompagnata da illustrazioni, animazioni e suggestioni visive per portare in scena le paure metropolitane

Bellaria Igea-Marina – In un mondo incrinato da una profonda crisi economica, sociale e umana, dove ogni via d’uscita pare ormai perduta, l’unica speranza di salvezza sembra essere rappresentata dagli Alieni, da qualche tempo scesi sulla terra per aiutarci a risolvere i nostri problemi più gravi: sono davvero Robe dell’altro mondo (cronache di una invasione aliena) quelle messe in scena da Carrozzeria Orfeo, affermata compagnia teatrale che sabato 16 novembre (ore 21) apre la stagione 2024.25 del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina affidata per il terzo anno ad Approdi srl.

Lo spettacolo, presentato in anteprima regionale, è una versione completamente rielaborata di uno dei lavori più visionari di Carrozzeria Orfeo, una delle compagnie teatrali più innovative della scena contemporanea italiana che si muove sul confine tra teatro e performance.

“Carrozzeria Orfeo racconta il nostro tempo senza fare sconti. Con lucidità e con ironia. Non si preoccupa di stare dentro un genere. Ci racconta delle storie e quelle storie siamo noi” spiega la compagnia.

Il progetto è il frutto della collaborazione con Le Canaglie, gruppo nato nel 2013 a Mantova, costituito da Massimiliano Setti, co-direttore artistico della compagnia e musicista, e dagli illustratori Federico Bassi e Giacomo Trivellini. Il trio è impegnato da anni in performance live che vedono la mescolanza di tecniche tradizionali di disegno a tecnologie digitali che interagiscono a loro volta con musica e animazione. In questa occasione incontrano la scrittura di Gabriele Di Luca, autore e regista di Carrozzeria Orfeo che firma la regia dello spettacolo insieme a Massimiliano Setti.

Illustrazioni, animazioni e suggestioni visive si uniscono alla parola drammaturgica per sviluppare il tema delle paure metropolitane, quell’insieme di fobie e tensioni sociali che innegabilmente caratterizzano e condizionano la nostra quotidianità.

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Biglietti: Intero: €25 Ridotto: €20 – Singoli spettacoli e nuovi abbonamenti, in vendita anche su Liveticket. Info: www.teatroastrabim.it – info@teatroastrabim.it – tel. 39 351 53 65 686