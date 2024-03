Roberto Pinotti, Presidente del Centro Ufologico Nazionale sull’ultimo articolo del ”The Guardian”

Il Centro Ufologico Nazionale, letto con estrema attenzione l’articolo del The Guardian “He quit heading the Pentagon’s UFO office. Now a report of his has shaken up Ufology”, pubblicato online il 22 marzo 2024 contesta fortemente l’impostazione, il tono e le conclusioni in esso contenute. Il Centro Ufologico Nazionale ravvisa infatti che, ben lontano dal concetto di giornalistica obiettività, l’autore Danny Lavelle ha intenzionalmente fornito una narrazione faziosa e scarsamente corretta la quale, unitamente alla scelta dei termini e delle immagini a corredo dell’articolo, intende spargere discredito su appassionati e studiosi del fenomeno UFO/UAP. La pubblicazione, in un secondo tempo smentita, di una prima versione dell’articolo in cui si riportava la notizia che il Dr. Kirkpatrick avrebbe subito un tentativo di irruzione nel suo domicilio da parte di ‘ufologi’, inoltre suggerisce il possibile, subdolo utilizzo di notizie fuorvianti allo scopo di rafforzare la viziata narrativa. Nell’esprimere altresì apprezzamento per la copertura generale delle vicende collegate all’intero fenomeno UFO/UAP da parte del The Guardian, il Centro Ufologico Nazionale si augura che la testata possa in futuro avvalersi della collaborazione di autori adeguatamente documentati e aggiornati sull’argomento UFO/UAP, in grado di esprimere un giornalismo più sano

Roberto Pinotti, Presidente del Centro Ufologico Nazionale