Rocambolesco scivolone casalingo: Victor San Marino – Progresso termina 3-4

28’ giornata Serie D – Girone D 2023/2024 Victor San Marino – Progresso 3-4

Victor San Marino (4-4-2)

Pazzini (Gattuso 1’ s.t.), Bertolotti (Arlotti 1’ s.t.), Sabba, Onofri, Sollaku (Carlini 31’ s.t.), Haruna, Lombardi, De Santis (Pasquino 19’ s.t.), Deme (Villanova 19’ s.t.), Lattarulo, D’Este.

A disposizione: Donati, Eleonori, Morelli, Lozza. Allenatore: Stefano Cassani

Progresso (4-4-2)

Cheli, Baccolini (Rossi 33’ s.t.), Ballanti, Selleri, Corzani, Carrozza (Cocchi 21’ s.t.), Mele (Biguzzi 47’ s.t.), Matta (Fridhi 41’ s.t.)), Ferraresi, Cancello (Barbieri 33’ s.t.), Pinelli.

A disposizione: Maccarinelli, Busi, Dal Monte, Iacovoni.

Allenatore: Matteo Vullo

Arbitro: Tommaso Scuderi

Assistenti: Gabriele Lombardi – Davide Tranchina

Ammoniti: Ferraresi (P) 34 p.t. – Lattarulo (V) 36’ p.t. – Pinelli (P) 46’ p.t. – Sabba (V) 6’ s.t. Espulsi: –

Marcatori: Cancello (P) 1’ p.t. – Arlotti (V) 8’ s.t. – Matta (P) 15’ s.t. – D’Este (V) 28’ s.t. – Pinelli (P) 29’ s.t. – Carlini (V) 36’ s.t. – Mele (P) 43’ s.t.

STADIO DI ACQUAVIVA – ACQUAVIVA (RSM)

L’incontro parte subito male per il San Marino, passa un minuto e su un cross dalla destra Cancello tocca sottomisura e beffa sul primo palo un Pazzini, questa volta, non impeccabile. Un episodio che si rivelerà un presagio per una partita che mister Vullo definirà “strana”. Il vento soffia a raffiche disturbando il gioco delle due squadre e i biancazzurri, oggi in maglia rossa, non riescono ad essere pericolosi prima del 19’ quando Sabba serve D’Este che prolunga per Lattarulo che non arriva, il tocco di Mele costringe Cheli a sventare in corner. Il Victor prova ad alzare i giri: al 21 Sollaku servito profondo da Sabba si accentra dalla destra e calcia in porta ma il portiere bolognese è ben piazzato.

Passano 10 minuti ed è la volta di Bertolotti a sferrare una gran tiro da fuori area che impegna Cheli in bella deviazione in angolo. Sul Corner Lattarulo calcia, il pallone finisce a Deme che insacca mea per l’arbitro è fuorigioco. Il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti dopo 1 minuto di recupero.