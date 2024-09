Roma. Arrestato dai Carabinieri di Porta Portese un 60enne per usura: applicava tassi d’interesse fino al 900%

A Roma, un uomo di 60 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Porta Portese con l’accusa di usura. Il 60enne, un romano, prestava denaro a colleghi e conoscenti in difficoltà economiche, applicando tassi d’interesse che arrivavano fino al 900%. Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, hanno rivelato come l’uomo approfittasse della situazione di necessità delle vittime, imponendo condizioni estremamente gravose per i rimborsi.

L’arresto è avvenuto dopo un’attività investigativa che ha portato alla luce diversi episodi di prestiti con tassi usurari, un fenomeno purtroppo non raro, specialmente in contesti di crisi economica. L’uomo è ora sotto processo con accuse che potrebbero portare a pesanti sanzioni penali.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di operazioni simili nella Capitale, dove altri casi di usura sono stati scoperti negli ultimi mesi, con tassi d’interesse spesso superiori all’800%. La situazione evidenzia una crescente preoccupazione per il fenomeno dell’usura, che colpisce soprattutto persone vulnerabili e in gravi difficoltà finanziarie?