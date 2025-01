Roma. Audizione a Palazzo San Macuto: Don Pietro Vergari parla di Emanuela Orlandi e del boss De Pedis

In un’udienza tenutasi a Palazzo San Macuto, don Pietro Vergari, ex rettore della basilica di Sant’Apollinare e cappellano del carcere di Regina Coeli, ha testimoniato davanti alla Commissione bicamerale d’inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e Emanuela Orlandi. La sua presenza ha destato attenzione, nonostante le evidenti fragilità di salute, con il religioso che si è presentato in carrozzina e con un tono di voce delicato.

Durante l’audizione, Vergari ha negato di aver mai conosciuto Emanuela Orlandi, una delle figure chiave nella misteriosa vicenda delle scomparse. La sua testimonianza ha poi toccato la figura di Enrico De Pedis, noto boss della banda della Magliana, con il quale ha condiviso un rapporto di amicizia. Vergari ha descritto De Pedis come una persona di buon carattere, sottolineando la sua devozione nei confronti della chiesa di Sant’Apollinare, dove era solito portare fiori.

In un momento particolarmente rilevante della sua carriera, fu proprio don Vergari a intervenire per permettere la sepoltura di De Pedis nella basilica, dopo la sua morte avvenuta nel 1990 a Roma. La testimonianza di Vergari si inserisce in un contesto più ampio di indagini e speculazioni sui legami tra criminalità e istituzioni, riprendendo un tema che continua a suscitare interesse e dibattito.