ROMA CITY – UNITED RICCIONE 2-2

ROMA CITY (532):

Di Chiara; Ascoli, Ferrante, Trasciani, Scognamiglio, Bandeira; Gelonese (43’st Vasco), Bonello, Spinozzi (1’st Capece); Di Renzo, Ingretolli (8’st Sparacello).

A disp.: Muraca, Todisco, Thiam, Irione, Battistoni, Fradella.

All.: Maurizi

UNITED RICCIONE (352):

Rossi; Ndoj, Chiesa, Martinelli; Diodato (30’st Napolitano), Soumahoro (7’st Samb), Caponi, Matteucci, Ramires; Tonelli (36’st Pellacani), Maio (30’st Colistra).

A disp.: Bulgarelli, Carbonara, Ferrara, Carpentieri, Sylla.

All.: Riolfo

Arbitro: Garofalo di Torre del Greco

Ammoniti: Spinozzi, Soumahoro

Marcatori: 6′ Ingretolli, 24′ Maio, 27′ Ramires, 12’st Ascoli

RIANO – C’è ancora una laziale nel programma dello United Riccione che dopo la sfida contro il Tivoli viaggia a Riano per affrontare il Roma City. Riolfo cambia formazione e propone un attacco a due nel quale manca Ferrara colpito da sintomi influenzali. L’approccio dei biancazzurri è positivo ma al primo affondo, beneficiando di una rimessa laterale molto discussa, il Roma City trova il vantaggio grazie al colpo di testa di Ingretolli. La reazione è più che positiva e al 24esimo, su una palla messa in area da Soumahoro, Ferrante trattiene Maio costringendo Garofalo di Torre del Greco a fischiare il penalty. Lo stesso Maio va sul dischetto e calcia di potenza ma Di Chiara devia sul palo. Sulla ribattuta lo stesso Maio, di testa trova il gol del pari.

Passano 3 minuti e un’azione manovrata Martinelli-Tonelli-Maio manda al tiro Ramires che la piazza alle spalle di Di Chiara per il sorpasso.

Lo United Riccione continua a spingere lasciando ai padroni di casa la sola possibilità del contropiede.

Buon approccio biancazzurro anche nella ripresa con Maio che dopo 2 giri di lancette cerca la conclusione dalla distanza ma non trova lo specchio. Il Roma City trova il pari al 12′ quando Ascoli prima calcia in mezzo trovando la respinta di Rossi poi torna a ribattere in rete firmando il 2-2. Martinelli al 34′ salva, prendendo anche un duro colpo un’incursione verticale, tre minuti dopo è bravissimo Rossi a distendersi e a respingere un colpo di testa ravvicinato di Capece. Il finale di partita è un susseguirsi di ribaltamenti di fronte senza conclusioni nello specchio. Al 90′ Napolitano che torna in capo dopo oltre un mese cerca lo strappo e cede a Samb Falou che invece che concludere allarga per nessuno. Dopo 4 di recupero finisce in parità, lo United Riccione torna dalla trasferta con un risultato che gli va “stretto”.