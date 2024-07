Roma, femminicidio al Portuense: uccide ex con colpo di fucile poi si costituisce

I colpi esplosi con un fucile a canne mozze da un’auto di piccola cilindrata in via degli Orseolo, la vittima era una fisioterapista

Una donna è stata uccisa in strada oggi, 4 luglio, nel quartiere Portuense a Roma. Secondo le prime informazioni poco prima delle 14, la donna, una fisioterapista di 40 anni, è stata raggiunta da un colpo di fucile a canne mozze esploso da uno sconosciuto a bordo di un’auto di piccola cilindrata, in via degli Orseolo.

Dopo vari tentativi di rianimarla, da parte del 118, la donna è deceduta. Sul posto i carabinieri.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio. Sul posto è in corso il sopralluogo della pm Antonella Pandolfi del pool antiviolenza, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per individuare chi ha aperto il fuoco. Sul corpo della donna verrà disposta nelle prossime ore l’autopsia.

