Roma, lite dal barbiere: cliente ferito a collo e schiena con forbici da dipendente

Forse una lamentela di troppo per la fila. E il dipendente, impegnato in un taglio con ancora le forbici in mano, lo ha colpito alla schiena e al collo. E’ successo intorno alle 15.30 di ieri in un negozio di barbiere in via di Torrevecchia 577.

La vittima, uno straniero trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli, non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati nelle ricerche dell’aggressore, straniero anche lui, fuggito subito prima dell’arrivo della pattuglia.

AdnKronos