Lite tra ragazzi a scuola finisce nel sangue. Uno studente filippino è stato accoltellato in Piazza Testaccio a Roma intorno alle 15.30. Dai primi riscontri, ad aggredirlo sarebbe stato uno ragazzo di origini egiziane insieme a un altro giovane, dopo un litigio in classe. Lo studente è stato trasportato in codice rosso in ospedale e non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia.

AdnKronos