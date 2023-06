Romagna: l’errore di Giorgia … di Sergio Pizzolante

Giorgia Meloni sbaglia a non nominare Bonaccini commissario per l’alluvione in Romagna.

Un errore grave.

Perché come è successo altrove è il modo migliore per responsabilizzare al massimo chi governa il territorio.

Avere la Regione e gli enti locali dalla parte del Governo, dopo una tragedia di queste dimensioni, è il viatico migliore per accelerare i tempi della ricostruzione e per ottimizzare ristori, investimenti e procedure.

È la scelta migliore per non scaricare sul Governo stesso ogni inefficienza ed ogni ritardo, inevitabili per un evento di queste proporzioni.