Rosaria Tassinari: “A Cesenatico entusiasmo e carica per i nostri candidati”

Si è svolta martedì sera a Cesenatico all’Hotel Miramare la presentazione, alla presenza anche di Elena Ugolini candidata presidente, dei candidati di Forza Italia al prossimo consiglio Regionale Roberto Buda, Elena Morra, Maddalena Magnani e Giovanni Fabbrica.

Questa la dichiarazione di Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento di Forza Italia per l’Emilia-Romagna:

“Continuiamo ad essere presenti nel territorio per assicurare un dialogo costante con i cittadini, le associazioni e le imprese della Romagna: è un aspetto che è molto mancato in questi anni di governo regionale durante i quali la distanza del palazzo dai problemi reali delle persone è aumentata a dismisura.

Siamo assolutamente convinti che serva un ricambio della Regione per portare al Governo del nostro territorio amministratori e persone capaci, che conoscono la vita di tutti i giorni e sanno come dare davvero risposte concrete alle richieste dei cittadini.

Per questo siamo orgogliosi della squadra di candidati che abbiamo messo a sostegno della nostra candidata presidente Elena Ugolini e contiamo di avere un risultato soddisfacente”.