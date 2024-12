Rotary Club San Marino. Un sentito ringraziamento per la realizzazione dello spettacolo “LiberAlice” – Teatro Titano 10 dicembre 2024

A nome del Rotary Club San Marino desideriamo esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutte le persone, istituzioni e realtà che hanno reso possibile la realizzazione dello spettacolo LiberAlice. La magia di questo progetto non sarebbe stata possibile senza il supporto, la passione e la dedizione di tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito al suo successo.

In primis, un grazie speciale va alla compagnia “Alcantara – Teatro per le diversità” agli attori, ai tecnici, agli assistenti e ai collaboratori artistici, che con il loro impegno e talento hanno dato vita a una performance unica, emozionante e ricca di significato. Il loro lavoro instancabile dietro le quinte e sul palcoscenico ha permesso di trasformare un’idea in un’esperienza indimenticabile per tutti gli spettatori.

Un ringraziamento sentito anche alle istituzioni, agli sponsor e ai partner che hanno creduto nel progetto e che hanno offerto il loro supporto concreto, in particolare l’Associazione Rinascita Culturale, senza il quale sarebbe stato difficile raggiungere il livello di qualità che LiberAlice ha saputo esprimere.

Il vostro sostegno ci ha permesso di contribuire a dar corpo alla costituzione di un’Accademia dello Spettacolo che abbia come suo elemento fondante l’integrazione e il rispetto dell’identità e come fine la produzione di spettacoli innovativi che, dando luce alla diversità, danno forma a un futuro inclusivo.

Un grazie particolare va al pubblico, che con la sua presenza e il suo entusiasmo ha arricchito questo viaggio artistico, creando un legame speciale tra lo spettacolo e chi lo ha vissuto. La vostra partecipazione è stata fondamentale, e senza di voi nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.

Infine, un ringraziamento a chi, dietro le quinte, ha contribuito con il proprio supporto logistico, organizzativo e amministrativo, garantendo che ogni dettaglio fosse perfetto e che il progetto fosse realizzabile nel suo insieme.

Grazie a tutti per aver reso LiberAlice uno spettacolo straordinario, che vivrà nel cuore di chi lo ha visto e vissuto.

Con gratitudine, Rotary Club San Marino