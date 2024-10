Rotatoria Statale 16 / Consolare San Marino, da lunedì 14 ottobre chiusura dell’ingresso in rotonda ‘lato monte’

Continuano senza sosta a susseguirsi le diverse fasi di lavorazione nella nuova rotatoria in costruzione (SS16/SS72) per realizzare – un ramo alla volta – la configurazione definitiva, con ingressi e uscite a doppia corsia per ogni senso di marcia.

Conclusa la fase di cantiere, che ha interessato l’uscita dalla rotatoria verso la Consolare di San Marino (attualmente già a due corsie per ogni senso di marcia) i lavori adesso si sposteranno sul ramo di ingresso alla rotatoria per chi, con direzione monte-mare, proviene da San Marino.

A partire da lunedì prossimo, infatti, per circa due settimane, resterà chiuso l’ingresso in rotatoria sul ‘lato monte’ per i veicoli che provenendo dalla Consolare RSM SS72, devono immettersi in rotatoria. Una chiusura necessaria per consentire il medesimo allargamento a due corsie, come avvenuto per i rami già realizzati.

La chiusura riguarda solo il ramo di ingresso in rotatoria. L’uscita nella direzione monte (ovvero direzione San Marino) rimarrà comunque sempre garantita, così come resta sempre percorribile anche la bretella ‘lato sud’, che prosegue in direzione Riccione, verso la rotatoria di Montescudo.

I veicoli che provengono dal ‘lato monte’ (ovvero da San Marino, autostrada, ecc.) e che hanno necessità di proseguire in direzione ‘Ravenna’, dovranno percorrere la bretella ‘lato sud’, arrivare alla rotatoria Montescudo/Coriano e da lì, tornare indietro per proseguire verso nord in direzione Ravenna.

Gli adeguamenti a due corsie dei rami della rotatoria della Statale 16, che si stanno portando avanti a fasi alterne, erano stati decisi in seguito all’accordo dei tavoli tecnici fra Comune, Anas e ASPI, che avevano definito l’iter di variazione progettuale delle immissioni in rotatoria, finalizzato a rendere permanenti gli ingressi a due corsie, non previsti nella configurazione iniziale.

Comune di Rimini