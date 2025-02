Rovagnati, indagine in corso sul fatale incidente di elicottero a Parma

PARMA, 11 FEB – La Procura di Parma ha avviato un’inchiesta per determinare le circostanze e le cause del tragico incidente aereo avvenuto il 5 febbraio a Castelguelfo di Noceto, dove un elicottero è precipitato su un terreno di proprietà della famiglia Rovagnati. L’incidente ha provocato la morte di tre persone: Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell’omonimo gruppo, e i due piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani.

Per condurre l’indagine, è stato incaricato Stefano Benassi, ex pilota e comandante aeronautico, come consulente tecnico. Il suo compito sarà quello di analizzare se l’incidente sia stato causato da un errore dei piloti, da un difetto di costruzione o manutenzione, o se siano stati coinvolti fattori esterni. La nomina di Benassi è avvenuta in collaborazione con i carabinieri e gli avvocati delle parti coinvolte. Per la famiglia Rovagnati è presente l’avvocato Pierluigi Samarotto, mentre i legali di Massa e Italiani sono Pierluigi Collura e Giulio Ursini.

È stato stabilito un termine di 90 giorni per la presentazione delle conclusioni dell’indagine. Inoltre, è stata affidata la responsabilità delle autopsie alla dottoressa Valentina Bugelli, a capo dell’Istituto di medicina legale di Parma.