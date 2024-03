Ruba compressori in un’azienda di Longiano, scappa ma fa un incidente stradale. I Carabinieri arrestano un 39enne

Martedì scorso un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Savignano sul Rubicone per furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso da una donna mentre stava rubando compressori usati di aria condizionata in un’azienda di Longiano e, dopo un breve inseguimento in auto, è stato catturato vicino al luogo del furto a seguito di un incidente stradale. Dopo essere stato curato in ospedale per le lesioni riportate nell’incidente, è stato portato in arresto. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. L’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentarsi quotidianamente alla Polizia Giudiziaria e dovrà comparire in tribunale nel mese di aprile. La sua difesa potrebbe chiedere un rito alternativo o la messa in prova.