Ruba del rame da un casolare: 31enne arrestato dai carabinieri

Provincia di Bologna: I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Imola, hanno arrestato un 31enne italiano, noto alle Forze dell’ordine, accusato del reato di tentato furto aggravato. È successo quando, un coltivatore, dopo aver ricevuto una telefonata da un suo amico, il quale lo avvisava di aver visto due soggetti all’interno del suo casolare, sito in una via del Comune di Sesto Imolese, si recava immediatamente sul posto per fare un controllo. Appena arrivato al casolare, l’uomo ha notato due persone allontanarsi a piedi per i campi, per poi salire a bordo di un’autovettura di colore bianco e darsi alla fuga. Inoltre, da un controllo, si è accorto che alcuni tubi di rame erano stati staccati dal detto del casolare. Tuttavia il 58enne, ha contattato nell’immediatezza il 112, fornendo ai Carabinieri un’accurata descrizione di quanto accaduto. Dopo accurate ricerche da parte dei militari, sono riusciti ad individuare il veicolo di colore bianco indicato dalla vittima, con a bordo il solo 31enne, il quale sul sedile posteriore della suddetta autovettura, aveva ancora con sé alcuni tubi rame. Alla luce di quanto indicato, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stato sopposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna