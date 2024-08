Sabato 24 e domenica 25 Agosto 2024, torna a San Leo AlchimiAlchimie, evento dedicato a Giuseppe Balsamo, noto come Conte di Cagliostro, alchimista che venne rinchiuso in una cella del Forte di San Leo, dove vi morì il 26 Agosto del 1795, torna aevento dedicato a Giuseppe Balsamo, noto come, alchimista che venne rinchiuso in una cella del Forte di San Leo, dove vi morì il 26 Agosto del 1795, Passeggia tra le vie di San Leo e immergiti nell’iconico Mercatino Alchemico, circondato da pietre, cristalli, ricettari. Dal tardo pomeriggio in centro storico si alterneranno spettacoli di magia, illusionismo, bolle magiche, musica… Stand food & beverage, taverne e i ristoranti per gustare il meglio della gastronomia locale. In programma inotre due interessanti conferenze in Fortezza: Sabato 24 Agosto, ore 19:00 I TEMPLARI – Un Ordine Giuridicamente Mai Soppresso Conferenza a cura dell’Ing. Filippo Grammauta, Rettore dell’Accademia Templare – Templar Academy. Domenica 25 Agosto, ore 19:00 LA CAPPELLA DI ROSSLYN – Tra Realtà e Leggende Conferenza a cura dell’Ing. Filippo Grammauta, Rettore dell’Accademia Templare – Templar Academy E inoltre: APERICENA IN FORTEZZA Sabato 24 Agosto e domenica 25 Agosto, ore 20:00 Apericena (a pagamento) Visita guidata alla fortezza. * Spettacolo “In Cerca di Cagliostro” *(Stefano Paiusco e Stefania Riva). * Visita guidata e spettacolo riservati ai partecipanti dell’apericena. Prenotazione all’Ufficio Turistico IAT: Tel. 0541 926967 – WhatsApp 339 5497576 – info@sanleo2000.it AlchimiAlchimie è una manifestazione unica e un’ottima occasione per scoprire San Leo, la Capitale del Montefeltro! Il 24 e il 25 Agosto l’ingresso al centro storico è GRATUITO.