Sabato 25 gennaio 2025 dalle ore 18, l’Alliance Française di San Marino e Rimini parteciperà alla nona edizione delle “Nuits de la lecture” (Notti della lettura, 23 – 26 gennaio 2025) organizzate per il quarto anno consecutivo dal Centre National du livre, su proposta del Ministero della Cultura francese, e coordinate in Italia dalle Alliances Françaises della Basilicata, di Rimini e San Marino, facenti parte della Fédération des Alliances Françaises d’Italie.

Il tema scelto per questa edizione è “Les patrimoines” (I patrimoni) intesi come patrimonio intimo ma anche collettivo, nonché patrimoni materiali e immateriali.

L’evento vede la partecipazione di numerose Alliances Françaises d’Italia e spagnole. Ogni Alliance avrà a disposizione circa 10 minuti per intervenire con delle letture dal vivo, o registrate, che saranno poi trasmesse sul canale YouTube della Federazione delle Alliances Françaises d’Italia.

L’Alliance Française di San Marino presenterà la Repubblica di San Marino, iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco dal 2008, attraverso i testi e le immagini che la rappresentano. Oltre alla lettura della dichiarazione di valore universale ed eccezionale del suo “centro storico” e del “Monte Titano”, una grande novità per questo microstato: un secondo dossier di candidatura per il registro internazionale della “Memoria del Mondo”.

Le letture in francese proposte dall’Alliance Française di Rimini, in collaborazione con la Casa editrice Europe Livres, sono tratte dall’opera di Félicien Nsengiyumva Minani “Les affres de l’exile – Au service de ma nation”, saranno lette dall’autore stesso, compositore anche dell’Inno del Partito CNDD_FD; al potere in questo momento in Burundi.

Appuntamento a sabato 25 gennaio, dalle ore 18, sul canale YouTube della Federazione delle Alliances Françaises d’Italie per non perdere la Nuit de la lecture!

Link utili per partecipare

Zoom

ID riunione: 863 4856 6905

Codice: lecture

YouTube

https://www.youtube.com/@federationafitalie