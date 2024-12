Sabato 7 dicembre alle 18.30 presso la casa editrice NFC in via XX Settembre 1870,32 (Galleria Gorza) verrà presentato il libro di poesie e foto dal titolo “Camminando”. 

L’idea del libro è nata due anni fa casualmente e dopo questi due anni, il sogno che le autrici si erano proposte si è avverato. Il libro racconta un percorso personale, intimo ed è un riscatto nei confronti delle varie vicissitudini della vita. Durante la vita si cade ma ci si rialza, si ricade ma ci si alza ancora per essere presenti e continuare a vivere.

Il libro è composto da foto scattate da Gigliola Ricci tra Rimini, Maiano e Sant’Agata Feltria e da poesie scritte da Annamaria Semprini.

Si è creato un gioco di specchi e una particolare sinergia tra le foto e lo scritto. Le foto di impatto visivo si sono legate alle parole poetiche, trasformandosi in pensieri e visioni variabili. Gigliola Ricci ha sempre avuto la passione per le foto, anche se non è una fotografa professionista. Le foto per lei sono stati d’animo, sono attimi di gioia e sono anche momenti di tristezza. Così come per le poesie di Annamaria Semprini che hanno un senso di malinconia, di dolore ma anche di speranza. Le autrici dialogheranno con Donato Piegari, psicologo di Rimini che ne ha curato la prefazione, e verrà data anche lettura di due poesie. Nella sede della NFC si potranno anche visionare 12 foto che fanno parte del progetto. Foto a cui Gigliola Ricci racconterà una sua storia: dove le ha scattate, il momento in cui le ha scattate e del perché ha fatto quello scatto.

Annamaria Semprini prima delle letture cercherà di condividere le emozioni, del suo bisogno salvifico di scrivere.