Sabato 8 e domenica 9 giugno al voto per eleggere i sindaci in Romagna

Le elezioni amministrative ed europee si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno. Questa decisione è stata presa nel decreto legge sull’election day approvato dal Consiglio dei ministri, che ha anche consentito un terzo mandato per i sindaci dei Comuni con meno di 15mila abitanti, come confermato dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. Questo provvedimento comporta un cambiamento dei limiti di mandato per i sindaci dei piccoli comuni: sarà possibile avere un terzo mandato per i comuni con una popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti, mentre il limite verrà eliminato per i comuni con meno di 5mila abitanti.