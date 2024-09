Sabato pomeriggio torna la Festa dello Sport a Misano

Misano Adriatico, 24 settembre 2024 – Come da tradizione, con la fine di settembre torna la Festa dello Sport a Misano Adriatico. Sabato 28 settembre, dalle 14:30 alle 18:30, le società sportive di Misano attendono bambini e adulti nel centro sportivo Rossini per far conoscere la propria attività.

Attraverso prove gratuite, dimostrazioni pratiche e informazioni sui corsi, sarà possibile conoscere l’offerta sportiva presente sul territorio di Misano e vivere un pomeriggio di grande divertimento.

“La Festa dello Sport è una grande vetrina per le nostre associazioni sportive – spiega l’assessore allo sport Filippo Valentini -, ma un momento molto atteso dai ragazzi e dalle loro famiglie. A Misano Adriatico possiamo vantare un’ampia offerta a livello sportivo e, negli anni, le nostre società hanno saputo produrre anche delle vere eccellenze nel panorama nazionale. Partecipando alla Festa dello Sport ognuno potrà trovare la disciplina più adatta alle proprie esigenze”.

Previsti anche la merenda a cura del Comitato di Belvedere Canadà Casacce e l’intrattenimento musicale con Dj. L’ingresso è gratuito.

Comune di Misano Adriatico