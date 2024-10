Salvati dalle guardie zoofile Oipa di Alessandria due cani abbandonati in un appartamento disabitato

Sequestrati dalle guardie zoofile dell’Oipa due cani abbandonati a loro stessi in un’abitazione in provincia di Alessandria. Il sopralluogo è stato condotto a seguito di alcune segnalazioni che indicavano la presenza degli animali in un appartamento disabitato. Indagato il proprietario per detenzione incompatibile di animali produttive di gravi sofferenze.

Arrivate sul posto, le guardie zoofile Oipa di Alessandria e provincia si sono trovate di fronte a uno scenario di estremo degrado igienico-sanitario: l’alloggio era cosparso delle deiezioni dei due poveri quattrozampe e questi, una cagnolina meticcia di 4 anni e un pitbull di 7 anni, versavano in un evidente stato d’incuria.

In particolare, il pitbull presentava lesioni e alopecia in varie parti del corpo causate da una dermatite mai curata.

Subito sottoposti a sequestro, i due cani, che si sono rivelati docili e socievoli nonostante la reclusione protratta nel tempo, sono ora in custodia giudiziaria ospiti di una struttura dell’Alessandrino.

In attesa del completamento dell’iter giudiziario, Arya e Jordan sono affidabili in via temporanea a chi vorrà donare loro tutto l’affetto e l’amore che non hanno mai conosciuto. Per informazioni: guardiealessandria@oipa.org, tel. 3383583969.

L’Oipa invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e a rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali.

Per maggiori informazioni e per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento a Lodi e provincia, scrivere a guardiealessandria@oipa.org, o compilare il modulo online su https://www.guardiezoofile.info/alessandria.

Per le segnalazioni in tutta Italia: https://www.guardiezoofile.info/nucleiattivi

