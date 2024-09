Samoline colora Misano World Circuit e la gara è uno spettacolo di velocità ed emozioni

Samoline Antislip, la pittura per i circuiti sportivi di Colorificio Sammarinese, colora le vie di fuga di Misano World Circuit Marco Simoncelli per il progetto di color marketing “RideOnColors”, l’opera del designer Aldo Drudi, che ha vinto quest’anno il Compasso d’Oro Award ADI 2024 nella categoria “Ricerca per l’Impresa”.

Prima pittura al mondo omologata dalle due massime federazioni internazionali di motorsport FIM e FIA, fin dalla sua nascita Samoline Antislip, ha definito un nuovo standard di sicurezza, ottenendo negli anni la fiducia di piloti e circuiti. Un video-documentario, presto online sui canali dell’azienda, ne racconterà il contributo alla sicurezza dei circuiti che ospitano le gare di MotoGP e Formula 1. Attraverso il racconto e la testimonianza di piloti, progettisti e professionisti del mondo del motorsport, gli appassionati potranno conoscere la genesi, la tecnologia, gli sviluppi messi in campo dal produttore per migliorare le condizioni di sicurezza dei circuiti.

La costante attenzione all’ambiente, l’impegno verso ricerca e innovazione, l’esperienza acquisita negli anni nel mondo dei circuiti sportivi, sono i punti di forza che hanno segnato l’evoluzione della linea di prodotto: Samoline XL Low Impact, formulata seguendo un approccio di ecodesign con studio LCA, è la nuova pittura antislip, in colore bianco, che riduce il proprio impatto sull’ambiente, ottimizzando le risorse utilizzate nella sua produzione, ponendosi come scelta ideale per un futuro più sostenibile nel mondo del motorsport. Omologata FIA e FIM, Samoline XL Low Impact, scende in pista per assicurare performance straordinarie sull’asfalto e contenere il suo impatto sull’ambiente, rispondendo così alle crescenti esigenze di sostenibilità dei circuiti sportivi.

Il brand Samoline di Colorificio Sammarinese si conferma il partner affidabile per i circuiti sportivi di tutto il mondo, garantendo lo stesso grip in ogni condizione di gara e colori d’impatto per dare vita a disegni mozzafiato, in pista e fuori pista.