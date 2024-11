San Clemente, riaperta al traffico via Ca’ Menghi: conclusi i lavori di ripristino e consolidamento dopo l’alluvione del maggio 2023

Riaperta totalmente al traffico via Ca’ Menghi. Colpita dagli eventi alluvionali del maggio 2023, via Ca’ Menghi era stata chiusa al transito il 17 maggio dell’anno scorso con apposita ordinanza sindacale che ne vietava la percorrenza, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il civico 763 e il ristorante Battibecco. Il provvedimento si era reso urgente e indifferibile allo scopo di prevenire ogni possibile rischio per l’incolumità pubblica a causa dello smottamento di una porzione di terreno a monte della carreggiata e il conseguente distacco e trascinamento a valle, tanto da coinvolgere la sede stradale e pregiudicarne la sicurezza e stabilità. Ai fini del ripristino, l’Amministrazione comunale ha eseguito opere e lavori di consolidamento attingendo ai fondi – 250mila euro – riconosciuti a San Clemente per effetto dell’ordinanza post-alluvione firmata dal Commissario Straordinario il 31 ottobre 2023 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023. Gli interventi di risanamento e consolidamento si sono concentrati su un segmento di via Ca’ Menghi per una lunghezza complessiva di circa 200 metri. “La riapertura di via Ca’ Menghi rappresenta un altro passo in avanti nel programma degli interventi previsti dal Comune su buona parte del sistema stradale del nostro territorio e che presto vedrà l’avvio dei cantieri anche per via Coriano. Su via Ca’ Menghi abbiamo realizzato, come da progettualità approvata – spiega la Sindaca Mirna Cecchini – una nuova paratia in cemento armato e una palificata in legno, aggiungendo poi la profilazione delle scarpate e l’eliminazione della vegetazione in esubero, predisponendo inoltre una nuova barriera di sicurezza in acciaio e il nuovo manto d’usura in conglomerato bituminoso insieme al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale”.

