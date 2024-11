San Giovanni in Marignano (1944-2024). STORIA E MEMORIA: Iniziative per l’80° Anniversario della Liberazione

LA RICOSTRUZIONE

Ricostruire la memoria, ricostruire la pace

Dagli urbicidi al restauro dei monumenti

Conferenza di Marco Musmeci

Prosegue la serie di iniziative dedicate all’80° Anniversario della Liberazione organizzate da APS-Pro Loco di San Giovanni in Marignano con il patrocinio del Comune.

Dopo l’interesse destato dalle prime due conferenze tenute da Daniele Diotallevi e da Daniele Susini con Maurizio Casadei, mercoledì 13 novembre, alle ore 20.45, nella sala del Consiglio Comunale di San Giovanni in Marignano (via Roma n. 59) sarà la volta di Marco Musmeci.

Con il titolo “Ricostruire la memoria, ricostruire la pace. Dagli urbici al restauro dei monumenti”, Musmeci illustrerà il tema della ricostruzione post-bellica delle città e dei monumenti.

Come purtroppo ci pone anche la storia recente, le distruzioni del patrimonio architettonico e urbano sono utilizzate come armi verso la popolazione, al fine di annichilirla anche nella vita quotidiana e nell’identità. Dopo la guerra, attraverso la ricostruzione dei luoghi e dei simboli, nei quali la gente si riconosceva in tempo di pace, si è cercato di ricostruire anche la vita delle persone.

Tra i casi che verranno presentati ci sono l’Abbazia di Montecassino, Rimini e il Tempio Malatestiano, la ricostruzione di Dresda, il Neues Museum di Berlino, la Chiesa della Pace di Trarivi.

Marco Musmeci è un architetto, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dove ricopre il ruolo di responsabile del settore beni storico artistici. E’ docente universitario di Recupero e conservazione degli edifici e, di Composizione architettonica e urbana all’Università della Repubblica di San Marino-Università di Modena e Reggio Emilia.

L’appuntamento conclusivo del ciclo d’incontri sarà venerdì 15 al Teatro Massari, con il monologo teatrale “Sitembre de ‘44” di Mauro Vannucci.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero. INFO al n. 331.7486503