San Giovanni in Marignano. Lo stabilimento di Riccione Piadina in fiamme, una donna intossicata trasportata in ospedale

Questa mattina, alle 06:40, si è verificato un incendio presso lo stabilimento di Riccione Piadina a San Giovanni in Marignano. Secondo le prime informazioni, l’incendio è scoppiato appena 10 minuti dopo l’inizio del turno, quando un forno per la precottura delle piadine è stato acceso, dando luogo a un improvviso sviluppo delle fiamme.

Alcuni operai sul posto hanno tentato di spegnere l’incendio con gli estintori, ma senza successo. Durante l’operazione, una donna è rimasta lievemente intossicata dal fumo e è stata trasportata al Ceccarini di Riccione per ricevere le cure necessarie. Le squadre dei Vigili del Fuoco da Cattolica, Rimini e Pesaro sono intervenute sul posto per domare le fiamme, mentre i Carabinieri di Cattolica e la Polizia Municipale di San Giovanni in Marignano hanno collaborato per coordinare le operazioni di soccorso.