San Giovanni in Marignano. Si rompe una tubatura del gas: intervento dei Vigili del Fuoco e traffico interrotto

Oggi, intorno alle 12:30, si è verificato un imprevisto che ha causato la rottura di una tubatura del gas in via Al Mare a San Giovanni in Marignano. Le cause dell’accaduto sono attualmente oggetto di indagine.

I Vigili del Fuoco di Cattolica sono intervenuti prontamente sul luogo per gestire la situazione e evitare ulteriori complicazioni. Anche i Carabinieri della Tenenza di Cattolica sono giunti sul posto per regolare il traffico, particolarmente intenso a causa delle persone in uscita dalle aziende per la pausa pranzo.

Nonostante il rapido intervento degli operai del gas per risolvere il problema, alle 16:00 il tratto tra le due rotonde della SP 17, tra via Degli Olmi e Via dei Castagni, rimaneva chiuso al traffico, causando lunghe code di veicoli.

Una situazione simile si è verificata anche a Villa Verucchio, in via Don Luigi Sturzo, dove un gruppo di operai impegnati in lavori stradali ha accidentalmente danneggiato una conduttura del gas, trovandosi a dover fronteggiare una situazione analoga.